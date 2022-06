Übersetzungsfehler: «Nette Schlampe» in Airbnb-Inserat begrüsste Feriengäste auf Bauernhof

Die Buchungsplattform Airbnb preist das Angebot des Bauernhofs Pré-Voirmais in Saulcy JU als «Familienurlaub» an. Passend dazu schmücken Fotos von Bauernhoftieren wie Gänsen, …

Die Buchungsplattform Airbnb preist das Angebot des Bauernhofs Pré-Voirmais in Saulcy JU als «Familienurlaub» an. Passend dazu schmücken Fotos von Bauernhoftieren und Zimmern mit Kajütenbetten das Profil. Doch als News-Scout S.L.* auf der Suche nach einer Unterkunft in der Region per Zufall das Angebot entdeckte, musste sie leer schlucken.