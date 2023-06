Freiburg: Restaurants öffnen ihre Toiletten für die Öffentlichkeit

Sechs Restaurants an Freiburger Hauptstrassen öffnen ihre Toiletten für die Öffentlichkeit.

Die «Nette Toilette» ist auch in Freiburg angekommen. Hier zu sehen: ein Sticker zu einer kostenlosen Toilette in Biel.

Sechs Restaurants in Freiburg haben seit neustem besonders «Nette Toiletten».

«Ein System, bei dem alle gewinnen», schreibt die Stadt Freiburg auf ihrer Website zum neuen Programm der «Netten Toiletten», auf Französisch «toilettes sympas». Mehrere Freiburger Restaurants werden von der Stadt dafür entschädigt, dass sie nun allen den Zugang zu ihren Toiletten ermöglichen – und zwar ohne, dass etwas konsumiert werden muss. Aufkleber an der Eingangstür signalisieren: «Hier kannst du kostenlos aufs WC.»

«Das macht mir einfach Freude»

«Wir haben bereits vorher erlaubt, dass Leute die Toiletten kostenlos benutzen», sagt Natalie von der Crêperie Sucré Salé in der Rue de Lausanne zu 20 Minuten. Die Gasse ist eine der meist genutzten Strassen durch die Altstadt und wird regulär von vielen Touristinnen und Touristen genutzt. «Hier gibt es einfach keine öffentlichen Toiletten und es fragen regelmässig Personen, ob sie kurz aufs Klo gehen können.» Da sie jetzt bei dem Programm mitmachen, erhalten sie noch zusätzlich Geld. «Das hilft uns, die Toilette sauber zu halten und Klopapier bereitzustellen.»

«Ich finde das vor allem praktisch für die Mütter, die mit kleinen Kindern unterwegs sind», sagt die Besitzerin des Café Presse les Arsenaux in der Route des Arsenaux. «Stell dir vor, du bist mit deinem vierjährigen Kind unterwegs und es muss auf die Toilette, da bist du schnell aufgeschmissen», sagt sie. Auch sie habe bereits vor dem Programm das Klo geöffnet, «das macht mir einfach Freude. Ich finde es komisch, in ein Restaurant zu gehen, weil ich auf die Toilette muss und dann aber gezwungen bin, etwas zu kaufen. In der Gastrobranche muss man auch mal etwas gratis anbieten.» Sie erhoffe sich zudem auch etwas Werbung durch die «Nette Toilette».