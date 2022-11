Chef der Wagner-Truppe Prigoschin lobt Präsident der Ukraine Wolodimir Selenski

Ukraine-Krieg : «Netter Mann» – Chef der russischen Söldnertruppe Wagner lobt Selenski

Überraschende Antwort

Newsorow arbeitete als russischer Journalist und war zudem jahrelang Abgeordneter des russischen Parlaments. Er verurteilte den Angriffskrieg in der Ukraine, verliess Russland und liess sich in der Ukraine einbürgern. Die Antwort von Jewgeni Prigoschin auf die Frage des Journalisten wurde von der Pressestelle seiner Firma Concord Catering publiziert . «Obwohl Selenski der Präsident eines Landes ist, das der Russischen Föderation derzeit feindlich gesinnt ist, ist er ein standhafter, selbstbewusster, pragmatischer und netter Mann.»

Wird Prigoschin gefährlich für Wladimir Putin?

Die Gruppe Wagner ist berüchtigt: Die Vereinten Nationen werfen den Paramilitärs, die unter anderem in Syrien , Libyen, Mali und der Ukraine im Einsatz sind oder waren, Gräueltaten an der Zivilbevölkerung vor. Die Europäische Union und die USA haben Prigoschin mit Sanktionen belegt. Dem 61-Jährigen wird vorgeworfen, hinter einer « Troll-Fabrik » zu stehen, die versucht hatte, die US-Präsidentschaftswahl 2016 zu manipulieren.

Prigoschin lässt Youtube einschränken

Der Wagner-Chef führt zunehmend eine eigene politische Agenda in Russland. Erst kürzlich stellte er bei der zuständigen Staatsanwaltschaft in Russland einen Antrag, in dem er eine Einschränkung von Youtube in Russland möchte.