Vorsicht Falle - «Netter Versuch, aber die Migros verschenkt keine Bitcoins»

Dieser Brief soll angeblich von der Migros Genossenschaft verschickt worden sein. Doch der Betrug fiel schnell auf.

Ein Brief mit offensichtlichem Betrugsversuch landet in den Briefkästen vieler Ostschweizerinnen und Ostschweizer.

Die Migros verschenkt Bitcoins? Das ist fast zu schön, um wahr zu sein – und das ist es auch. Im Rheintal melden diverse Personen auf Social-Media-Kanälen, dass sie einen Flyer mit einem Betrugsversuch im Namen der Migros Genossenschaft in ihren Briefkästen gefunden haben.

Die Migros soll 100 Bitcoins zu verschenken haben, was zum heutigen Stand einen Wert von etwa 4,7 Millionen Franken beträgt. «Schicken Sie einen Betrag zwischen 0.01 und fünf Bitcoin ein und erhalten Sie das doppelte zurück», heisst es in diesem Brief. Umgerechnet zum aktuellen Kurs wären das Beträge von 474 bis 237’002 Franken.