Zürcher Klimaziel - «Netto-Null-Strategie des Stadtrats ist weder mutig noch enkeltauglich»

«Netto-Null 2040 ist ein ehrgeiziges, aber auch ein realistisches und notwendiges Klimaziel», sagte Andreas Hauri, Vorsteher des Gesundheits- und Umweltdepartements, am Mittwoch vor den Medien.

Der Züricher Stadtrat will die direkten Treibhausgasemissionen bis ins Jahr 2040 auf Netto-N ull senken.

Als Antwort auf eine Motion aus dem Gemeinderat hat die Stadt Zürich ihre Klimaziele überarbeitet und am Mittwoch präsentiert. Die Klimajugend und eine Motion aus dem Jahr 2019 hatten Netto-Null bis 2030 gefordert. Wie es in einer Mitteilung heisst, will der Stadtrat die direkten Treibhausgasemissionen bis ins Jahr 2040 auf Netto-N ull senken. Der Stadtrat setzt dabei auf Massnahmen im direkten Verantwortungs- und Handlungsbereich der Stadt und verzichtet auf den Einsatz von Klimaschutzzertifikaten. Bis 2030 soll eine Reduktion von mindestens 50 Prozent gegenüber 1990 erreicht werden.