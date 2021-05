Wegen Alkohol und Brot-Beichte - Netz zieht über Gwyneth Paltrow her

Das Internet ist sich nun weitestgehend einig und findet: Die Aussage strotzt nur so vor Privilegien.

«Ich habe während der Quarantäne Alkohol getrunken. Ich trank sieben Nächte in der Woche, machte Nudeln und ass Brot», so die Gründerin des Lifestyle-Brands Goop.

Huch! Filmstar Gwyneth Paltrow ist in ein ordentliches Fettnäpfchen getreten, als sie kürzlich in einem «Mirror»-Interview ihren Pandemie-Tiefpunkt verraten hat.

Vergangenes Wochenende hat Hollywoodstar Gwyneth Paltrow (48) erzählt , dass sie im Lockdown «völlig aus der Spur geraten» sei. Wer jetzt eine wilde Story erwartet, wird bitter enttäuscht. Denn für die supergesunde, superkorrekte Schauspielerin bedeutetet das lediglich: Sie hat in Selbstquarantäne Brot und Pasta gegessen. Und Alkohol getrunken, laut eigener Aussage sieben Tage die Woche. Für Twitter ist ihre Aussage gefundenes Fressen – der Spott liess nicht lange auf sich warten.

Gwyneth scheint für die meisten Leute offenbar so etwas wie ein Gesundheits-Alien zu sein, mit dem sich niemand ausserhalb von Hollywood identifizieren kann. «Ich wünschte, ich würde irgendetwas so sehr lieben, wie Gwyneth Paltrow es liebt, nicht nachvollziehbar zu sein», heisst es in diesem Tweet.