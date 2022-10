Köpfungs-Meme: Netzcourage verliert vor Presserat gegen 20 Minuten

Der Presserat hat die Beschwerde in allen Punkten abgewiesen.

Netzcourage zog vor den Presserat

Auslöser des Posts war offenbar ein Interview mit dem Ex-«Spiegel»-Chefredakteur Stefan Aust über abweichende Positionen und Cancel Culture, das Binswanger in der «SonntagsZeitung» publiziert hatte. Darin sagte die Journalistin: «Der Vorwurf, rechts zu sein, kann ein gesellschaftliches Todesurteil sein.»

Presserat weist Beschwerde ab

Dieser Argumentation folgte der Presserat in seiner Stellungnahme nicht und wies die Beschwerde in allen Punkten ab. Für den Presserat war das Köpfungsbild ausreichend in Kontext gesetzt und die Kontroverse zwischen Binswanger und der Reitschule klar dargestellt.