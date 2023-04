Neu dürfen auch Ausländerinnen und Ausländer zur Bündner Polizei

Die Bündner Regierung hat eine Anpassung des Rekrutierungsverfahrens für den Polizeiberuf beschlossen. Künftig dürfen sich auch Ausländerinnen und Ausländer mit Niederlassungsbewilligung C für den Eignungstest als Polizeiaspirantin oder Polizeiaspirant anmelden, teilte der Kanton am Dienstag mit.

Grund für die Anpassung ist der Nachwuchsmangel. Wie in vielen Arbeitsbereichen ist auch die Polizei stark vom Fachkräftemangel betroffen. Um genügend Nachwuchs zu rekrutieren, wurden in den vergangenen Jahren bereits Anforderungen wie Mindestgrösse oder Alter angepasst oder abgeschafft. Peter Peyer, Regierungspräsident Graubünden, erklärt, wie gegen den Mangel vorgegangen wird. In erster Linie gehe es um Folgendes: «Wie kann man den Kreis von Leuten, die sich interessieren, vergrössern, ohne an den Anforderungen zu schrauben?», so Peyer.