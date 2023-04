Vatikan: Papst erlaubt Frauen Wahl bei Bischofssynode

Der Papst bei der Synode im Jahr 2018, umgeben von mehreren Bischöfen. Nun dürfen auch Frauen an den Wahlen teilnehmen.

Die Bischofssynode findet in unregelmässigen Abständen statt, hier im Jahr 2018.

Papst Franziskus bei einer Generalaudienz an diesem Mittwoch im Petersdom.

Papst Franziskus will Frauen bei einer bevorstehenden Bischofssynode das Stimmrecht erteilen. Das teilte der Vatikan am Mittwoch mit. Franziskus genehmigte demnach Änderungen an den Normen für die Bischofssynode, ein vatikanisches Gremium, das die Bischöfe der Welt zu regelmässigen Treffen versammelt.