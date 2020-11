Aww, das ist ein Grossflugbeutler. Erinnert dieses Tierchen euch auch an …

Nein, dieses süsse Tierchen ist nicht mit Yoda aus «Star Wars» verwandt. Es handelt sich um einen Grossflugbeutler, der in Australien heimisch ist. Bisher sind Forscher davon ausgegangen, dass es nur eine Grossflugbeutlerart gibt. In den verschiedenen Landesteilen unterscheiden sich die flauschigen Tierchen jedoch in ihrem Aussehen. Genanalysen haben nun gezeigt, dass es sich um drei verschiedene Arten handelt – nämlich: