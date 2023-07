Swiss: Kostenloser Internetzugang

Die Swiss lanciert nächsten Mittwoch (2. August 2023) ein kostenloses Internetangebot für die Reisenden. Gebraucht werden können damit Chat-Apps. «Neu können Langstreckenpassagiere in allen Reiseklassen auf ihrem Handy, Laptop oder Tablet während des gesamten Fluges gratis Text- und Bildnachrichten versenden und empfangen», heisst es in einer Medienmitteilung.

Dies gilt grundsätzlich für alle gängigen Chat- und Messenger-Dienste wie beispielsweise Whatsapp, Facebook Messenger oder Telegram. Das Surfen auf Internetseiten , die Nutzung eines E-Mail-Programms oder von Social-Media-Plattformen ist ebenfalls möglich. Allerdings kostet dieser zusätzliche Service 25 Franken für vier Stunden. Für 35 Franken kann «Wi-Fi Premium» erworben werden, was das Surfen während der gesamten Flugdauer uneingeschränkt ermöglicht.

Videostreaming ist deaktiviert

Tamur Goudarzi Pour, Chief Commercial Officer der Swiss, sagt: «Mit dem neuen Wi-Fi-Angebot machen wir einen grossen Sprung nach vorne – dank unbegrenztem Gratis-Chat in allen Reiseklassen können unsere Fluggäste mit ihren Liebsten und Geschäftspartnern in Kontakt bleiben. Die neuen und attraktiven Pakete für Surfen, E-Mail und Social Media beinhalten unlimitierte Daten. So haben unsere Kundinnen und Kunden nun die Wahl, wie sie auf Swiss Langstreckenflügen mit der Welt grenzenlos verbunden sein möchten.»