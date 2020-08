Hier ist das Wasser besonders knapp

Betroffen von einem Mangel an Trinkwasser sind vor allem Menschen oder Familien in den ärmeren Regionen der Welt – und dort insbesondere in den ländlichen Gebieten, insbesondere in Afrika, Lateinamerika und Asien. Denn die Trinkwasservorräte, die nur 0,3 Prozent des globalen Wasservorkommens ausmachen, sind ungleich verteilt.