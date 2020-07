Mitarbeiter war infiziert

Neubad Luzern gibt Corona-Entwarnung

Das Neubad meldete letzte Woche eine Corona Infektion. Fünf Mitarbeitende und 100 Gäste mussten in Quarantäne. Nun gibt der Club Entwarnung.

Gäste wegen Infektion verunsichert

Ebenfalls stellte das Neubad fest, dass eine Unwissenheit in Bezug auf das Verhalten bei einer Infektionsmeldung und ein mangelndes Vertrauen in die Schutzmassnahmen wie auch in die Konzepte besteht. Dennoch zieht das Neubad im Bezug auf das Schutzkonzept eine positive Bilanz: «Das Schutzkonzept funktioniert und die Zusammenarbeit mit dem Tracing Center Kanton Luzern war überaus klar, informativ und speditiv. Die Infektionskette konnte durch die Massnahmen somit erfolgreich abgebrochen werden», heisst es in des Mitteilung weiter.