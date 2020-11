Appenzell Innerrhoden : Neubauprojekt für Spital gestoppt

Appenzell Innerrhoden bekommt kein neues Spital. Die Standeskommission stoppt die Neubaupläne. Mehr noch: Mitte 2021 wird die stationäre Abteilung am Spital Appenzell geschlossen.

Das Spital Appenzell dominiert seit Jahren die politische Agenda in Appenzell Innerrhoden. Die Landsgemeinde hiess im April 2018 einen Kredit von 41 Millionen Franken für einen Spitalneubau gut. Geplant waren eine Bettenstation mit 13 Patientenzimmern, zwei Operationssäle, eine hausärztliche Gemeinschaftspraxis sowie ein interdisziplinäres Ambulatorium.

Corona wirkt sich negativ aus

Kehrtwende

Im Juni wurde die Spitalplanung kontrovers im Grossen Rat diskutiert. Das weitere Vorgehen müsse auf Fakten basieren, wurde gefordert. Die Defizite seien höher ausgefallen, als 2018 an der Landsgemeinde prognostiziert wurde. Bis Ende Jahr sollte die Regierung, die am Neubauprojekt festhalten wollte, dem Parlament wieder über die Entwicklung am Spital Appenzell Bericht erstatten.