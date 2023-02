Openair St. Gallen: Das ist das komplette Line-up 2023

Es ist so weit: Das Line-up für die diesjährige Ausgabe des Openairs St. Gallen ist komplett! Wie jedes Jahr tischt es einen bunten Mix aus Künstlern und Künstlerinnen auf, der sich sehen lässt. Wie gewohnt werden wieder grosse Namen aus der Rap-, R’n’B- und Rockpop-Szene auf den drei Hauptbühnen Sitter-, Sternenbühne und Intro der Crowd einheizen. Neben dem Solodebut von Marcus Mumford werden Fans der elektronischen Klänge unter anderem mit dem Future House-Pionier Tchami oder Kerala Dust aus London auf ihre Kosten kommen. Yard Act wiederum sind einer der vielversprechendsten Gitarren-Acts aktuell. Dies trifft auch auf Just Mustard, The Haunted Youth oder Coach Party zu, die ebenfalls vom 29. Juni bis 3. Juli 2023 in die Ostschweiz kommen.