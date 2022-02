Rund 100 Personen betroffen : Neue, aggressivere HIV-Variante in den Niederlanden entdeckt

Die Entdeckung einer gefährlicheren Variante des HI-Virus zeigt, dass Pandemieviren nicht unbedingt milder werden: Die sogenannte VB-Mutante hat eine höhere Viruslast, ist leichter übertragbar und kann im Körper mehr Schaden anrichten.

In einer Langzeitstudie haben Forscher und Forscherinnen eine bislang unbekannte, ansteckendere Variante des HI-Virus in den Niederlanden entdeckt. Die sogenannte VB-Variante von HIV-1 weise eine etwa 3,5 bis 5,5 Mal höhere Viruslast auf, sei leichter übertragbar und habe das Potenzial, grössere Schäden am Immunsystem anzurichten, schreiben die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen der britischen Universität Oxford im Fachjournal «Science» . Zwei deutsche Experten sehen aber nicht die Gefahr einer schnellen Ausbreitung der neuen Variante.

Für Infizierte in Behandlung besteht der Studie zufolge wohl keine grössere Gefahr: Nach Beginn der Behandlungen hatten die VB-Patienten und -Patientinnen demnach ähnliche Verläufe wie andere Patienten und Patientinnen. Die Ergebnisse machten es umso wichtiger, dass Menschen mit einem gewissen HIV-Risiko Zugang zu regelmässigen Tests haben, um frühzeitige Diagnosen und Behandlungen zu ermöglichen, hiess es. «Das begrenzt die Zeit, in der HIV das Immunsystem schädigen und die Gesundheit gefährden kann», sagte einer der beteiligten Forscher aus Oxford, Christophe Fraser, einer Mitteilung zufolge.

«Weiteres Puzzlestück für unser Verständnis der Evolution von HIV»

Die VB-Variante wurde als Erstes in einem langfristig angelegten Monitoring-Projekt namens Beehive entdeckt, das Proben aus Europa und Uganda sammelt und analysiert. Dabei fielen 17 Fälle der Variante auf, 15 davon aus den Niederlanden. In Tests von weiteren Tausenden in den Niederlanden getesteten Patienten und Patientinnen fand man 92 weitere Infizierte mit der VB-Variante. Diese soll sich während der 1980er- und 1990er-Jahre in dem Land verbreitet haben. Seit etwa 2010 soll sich die Verbreitung den Forschern und Forscherinnen zufolge jedoch wieder verlangsamt haben.