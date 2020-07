Neue Warnanlage UR

Neue Anlage sperrt Sustenpassstrasse innert zwei Sekunden

Eine neue Anlage mit vier spezielle Geosensoren an der Sustenpassstrasse warnt Verkehrsteilnehmer vor Schlammlawinen.

Seit dem Felssturz am Schijenstock im Husertal im Juni 2006 sind grosse Mengen an Felssturzablagerungen vorhanden. Durch starken Dauerregen oder Gewitter wird immer wieder das Geschiebedepot mobilisiert und kann in Form von Schlammlawinen bis zur Sustenstrasse gelangen.

Setzt sich eine Schlammlawine in Bewegung, warnt nun eine neue Anlage an der Sustenpassstrasse die Verkehrsteilnehmer. Die Warnanlage schickt sofort ein Signal an eine Ampelanlage. Innerhalb von zwei Sekunden stellt die Ampel auf Rot und alle Verkehrsteilnehmer werden in einem geschützten Bereich zurückgehalten.