SRF-Livespiel neu am Samstagabend : Neue Anspielzeiten in der Super League ab Sommer 2021

1 / 3 Die Anspielzeiten der Super League für die kommenden vier Jahre wurden angepasst. freshfocus Neu wird am Samstag in der höchsten Schweizer Fussball-Liga je ein Spiel um 18 Uhr und ein Spiel um 20.30 Uhr angepfiffen. Sonntags setzt die SFL eine Partie um 14.15 Uhr an, die beiden letzten Begegnungen des Spieltags um 16.30 Uhr. Marc Schumacher/freshfocus Der TV-Partner der Liga, blue, wird wie bisher sämtliche 180 Super-League-Spiele sowie die beiden Barrage-Spiele als Live-Übertragungen anbieten. Marc Schumacher/freshfocus

Darum gehts In der Super League gibt es ab Sommer 2021 neue Anspielzeiten.

Das SRF-Livespiel findet zudem neu am Samstagabend statt.

Auch in der Challenge League gibt es eine Veränderung.

Die aktuelle Saison ist noch nicht beendet, dennoch laufen natürlich schon die Planungen für die nächste. Nicht nur bei den Spielern und den Clubs – auch bei der Liga. Und wie so oft kommt es zu Veränderungen. Wie die Swiss Football League (SFL) nämlich in einem Communiqué schreibt, gibt es ab dem Sommer 2021 neue Anspielzeiten in der Super League.

Neu wird am Samstag in der höchsten Schweizer Fussball-Liga je ein Spiel um 18 Uhr und ein Spiel um 20.30 Uhr angepfiffen. Sonntags setzt die SFL eine Partie um 14.15 Uhr an, die beiden letzten Begegnungen des Spieltags um 16.30 Uhr.

Wie bisher wird das SRF auch in den kommenden vier Saisons ein Spiel pro Runde der Super League live in allen Landesteilen ausstrahlen. Die 36 Partien im Free-TV erhalten mit dem Samstagabend um 20.30 Uhr jedoch einen neuen Sendeplatz, als Ersatz für den bisherigen Livespiel-Termin am Sonntagnachmittag um 16 Uhr. Der TV-Partner der Liga, blue, wird derweil wie bisher sämtliche 180 Super-League-Spiele sowie die beiden Barrage-Spiele als Live-Übertragungen anbieten.

Das ändert sich in der Challenge League