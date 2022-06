Luzern: Neue App belohnt User für nachhaltige Mobilität mit Gutscheinen

Wer Fahrgemeinschaften bildet, trägt dazu bei, dass Autos besser ausgelastet sind und es weniger Verkehr auf den Strassen gibt. Dies führt zu weniger Stau, weniger Parkplatzproblemen und zu geringeren CO2-Emissionen. Dies hat sich der Gemeindeverband LuzernPlus zu Herzen genommen. Durch die verdichtete Siedlungs- und Arbeitsplatzentwicklung sind weitsichtige Mobilitätslösungen gefragt, teilte der Verband mit. Deshalb will sich dieser durch die Nutzung neuer Technologien wie Sharing- oder Pooling-Angeboten einsetzen. Geschehen soll dies mit der App Ummadum . Das österreichische Unternehmen will mit der App nachhaltige Mobilität fördern.

System soll auch Gesundheit fördern

Das Prinzip funktioniert so: Schliesst sich ein Unternehmen dem System an, kann es bei Ummadum ein Mobilitätsbudget erwerben. Dieses stellt das Unternehmen den Mitarbeitenden zur Verfügung. Wer den Arbeitsweg zu Fuss, mit dem Velo oder per Fahrgemeinschaft bestreitet, kriegt Punkte. Diese können anschliessend bei Partnern der App wie beispielsweise Coop als Zahlungsmittel eingesetzt werden.

Punktesystem als Anreiz

«Nach eingehender Prüfung bestehender Alternativen in der Schweiz und im Ausland hat sich LuzernPlus dazu entschieden, Ummadum aus Österreich in die Schweiz zu holen», sagt Mario Baumgartner, Projektleiter Raumentwicklung von LuzernPlus. Luzern ist die erste Region, in der das System eingeführt wird. Und weiter: «Das System bringt zwei klare Vorteile mit sich: Das Anreizsystem und dass die Punkte dafür über verschiedene Mobilitätsformen gesammelt werden können», so Mario Baumgartner, Projektleiter Raumentwicklung. Zudem habe der Erfolg des Systems und das simple Punkteanreizprinzip überzeugt.