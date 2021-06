Von Studierenden entwickelt - Neue App verrät dir die nachhaltigsten Insider-Spots in Bern

Die App «Bene Stadtplan» zeigt dir die nachhaltigsten Spots in der Stadt Bern.

Am Dienstag hat eine Gruppe Berner Studierende die App «Bene Stadtplan» lanciert.

Spätestens seit dem Start der Klimabewegung ist das Thema Umweltschutz bei vielen Menschen in den Fokus gerückt. Wie kann ich nachhaltiger leben? Welche nachhaltigen Shops gibt es überhaupt in meiner Stadt? Mit diesen Fragen haben sich sieben Studierende aus Bern nun über ein Jahr lang beschäftigt. Die spannendsten Entdeckungen und Insider-Spots haben sie jetzt in Form einer App publik gemacht.