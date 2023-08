Neue Armeedoktrin: Hallo Réduit? Armee setzt neu auf Alpenbunker, Nato und Leopardpanzer

«Eine Epoche des Friedens in Europa geht zu Ende», schreibt die Armee in ihrem Bericht zur neuen Doktrin.

Der Ukrainekrieg lässt keinen Stein auf dem anderen – auch nicht in der Schweizer Armee. In einem heute veröffentlichten Bericht zeigt die Armee, wie sie die Schweiz zukünftig verteidigen will.

Zwei Divisionen statt eines Heeres

Zurück ins Réduit?

In den Jahren nach dem Kalten Krieg wurden viele Bunker und versteckte Geschütze in den Alpen ausser Dienst gestellt und teils abgerissen. Damit soll nun Schluss sein. Man brauche diese wieder, um die Schweiz zu verteidigen. Ein weiterer Abbau der Bunker, wie er mit dem aktuellen Stationierungskonzept vorgesehen ist, «ist mit hohen Risiken verbunden».

Mehr Geld, mehr Panzer

Material wird gestaffelt an Truppe übergeben

Mehr internationale Zusammenarbeit

Die Kooperation mit der Nato, der EU und den Nachbarstaaten soll verstärkt werden. Die Armee denkt in ihrem Bericht an noch mehr gemeinsame Übungen, aber auch Programme wie «Sky Shields», welchem die Schweiz beitreten will. Im Bericht wird die Armee deutlich: «Zur Sicherstellung der politischen Handlungsfreiheit muss die Armee zudem fähig sein, die Verteidigung nach Wegfall der neutralitätsrechtlichen Verpflichtungen auch in Kooperation mit anderen Streitkräften zu führen. Dafür muss sie vorbereitet sein».