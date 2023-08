Kultgewürz: Aromat gibts nun auch mit Chili und Knoblauch

Das sagt die Gastro zu Aromat

In der gehobenen Gastronomie seien Industrieprodukte aber eher verpönt, so Willi. Diesen Eindruck erhält die Redaktion auch im Gespräch mit einer Person, die in der Spitzengastronomie tätig ist. Sie will anonym bleiben, lässt aber durchblicken, dass Aromat in der gehobenen Gastronomie eigentlich kein Thema sei.