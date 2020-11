Neuseeland : Neue Aussenministerin hat ein Kinn-Tattoo

Nanaia Mahuta ist die neue Aussenministerin Neuseelands. Die Maori ist die erste Frau, die dieses Amt besetzt.

Rund zwei Wochen nach ihrem deutlichen Wahlsieg hat Neuseelands Ministerpräsidentin Jacinda Ardern am Montag ihr neues Kabinett vorgestellt. Aussenministerin wird die Maori Nanaia Mahuta, die als erste Frau dieses Amt besetzt.

Frauen mit Maori-Abstammung und gemischter Abstammung hätten in Neuseeland heute berufliche Möglichkeiten, die ihnen lange verschlossen waren, sagte Mahuta. Das Amt sei ein «riesiges Privileg».

«Darauf bin ich stolz»

Bei der Parlamentswahl am 17. Oktober hatte die Labour-Partei nach vorläufigen Ergebnissen eine absolute Mehrheit von 64 der 120 Parlamentssitze in dem südpazifischen Inselstaat errungen. Obwohl sie alleine regieren könnte, hatte Ardern am Wochenende angekündigt, ihre Zusammenarbeit mit den Grünen fortzusetzen.