Neue BAG-Zahlen zu Ansteckungsorten helfen nicht weiter

Mit den falschen Zahlen zu den Ansteckungsorten hat das BAG ein Eigentor geschossen. Nun gibt es auch noch Kritik der Wissenschafts-Taskforce für die korrekte Version der Statistik.

In Clubs passieren längst nicht so viele Ansteckungen, wie ursprünglich vom BAG kommuniziert.

Am Freitag veröffentlichte das «SRF», bezugnehmend auf Zahlen des BAG, erstmals nationale Zahlen zu Ansteckungsorten. Das Problem: Die Daten des Bundesamtes waren falsch. Am Sonntag entschuldigte sich das BAG für diese Statistik.

Die Korrektur brachte völlig andere Zahlen ans Licht. Hiess es in der ursprünglichen Fassung noch, 41,6 Prozent der ausgewerteten Fälle gingen auf einen Clubbesuch zurück, schrumpft diese Zahl mit den korrekten Angaben auf 1,9 Prozent. Die Ansteckungen in einer Bar oder in einem Restaurant betragen gemäss BAG nicht 26,8 Prozent, wie am Freitag publiziert, sondern lediglich 1,6 Prozent. Am häufigsten wird das Coronavirus demnach in der Familie weitergegeben, gefolgt vom Arbeitsplatz.