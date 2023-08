Ukraine-Krieg: Neue Bilder aufgetaucht – so sieht die An-225 heute aus

An-225 mit gestutzten Flügeln

Flugzeug sollte Soviet-Spaceshuttle tragen

Seit der nahezu vollständigen Zerstörung der Antonow «Mrija» am 27. Februar 2022 ist die Zukunft des weltgrössten Flugzeugs ungewiss. Zu Sowjet-Zeiten wurde mit dem Bau zweier An-225 begonnen, jedoch wurde nur die «Mrija» komplett vollendet. Das Schwesternflugzeug ist seit 1994 eingelagert und soll zu etwa 70 Prozent vollendet sein. Schon in der Vergangenheit gab es Bemühungen, das Flugzeug zu vollenden, diese scheiterten jedoch immer an fehlender Finanzierung. Auch jetzt werden bestimmte Teile der zerstörten Antonow in der Hoffnung, sie für die Konstruktion der zweiten Antonow zu verwenden, entfernt.