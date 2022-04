Grösstes Flugzeug der Welt - Neue Bilder zeigen die zerstörte Antonov An-225

Russische Bomben trafen den Hangar in Hostomel, in dem das Rekordflugzeug untergebracht war.

Der einzigartige Frachtflieger Antonov An-225 wurde am 27. Februar zerstört.

Bereits zu Beginn der russischen Invasion, am 27. Feburar, trafen Bomben den Hangar des Flugzeugs.

Der weltweit einzigartige Frachtflieger Antonov An-225 wurde am 27. Februar zerstört – nun sind neue Bilder vom Flughafen in Hostomel aufgetaucht. Die Bilder zeigen das Ausmass der Zerstörung. Jüngst wurde bekannt, dass das Rekordflugzeug eigentlich hätte gerettet werden sollen , doch hatte die Airline verschiedene Warnungen missachtet. Demnach hatte bereits am 26. Januar die Nato-Beschaffungsagentur, welche ein regelmässiger Charterkunde ist, der Airline nahegelegt, alle Flugzeuge ausser Landes zu schaffen.