Gerade erst eröffnet: Neue Brücke muss wegen wüsten Nazi-Schmierereien versperrt werden

1 / 3 Die neue Wildtierbrücke über der A4 zwischen Goldau und Steinen wurde vergangenen Donnerstag mit üblen Parolen verunstaltet. // Das Bundesamt für Astra bedauert den Vorfall zutiefst und hat bereits Strafanzeige gegen Unbekannt eingereicht. Die Ermittlungen sind am Laufen, wie die Kantonspolizei bestätigt. Bote der Urschweiz Der Schweizerische Israelitische Gemeindebund (SIG) ist beschämt über die Nazi-Symbolik: «Die Gesetzeslage in der Schweiz verbietet derzeit beispielsweise Hakenkreuzfahnen oder den Hitlergruss in der Öffentlichkeit nur, wenn damit bei anderen Personen für die Ideologie des Nationalsozialismus geworben werden soll. Ansonsten bleibt es straflos. Diesen Umstand nutzen Rechtsextremisten leider oft gezielt aus.» 20min/Marvin Ancian Inzwischen sind die jüngsten Schmierereien entfernt worden. Bis zu einer definitiven Lösung sind die vier Zugänge zur Aussenfassade provisorisch abgesperrt. Google Maps

Darum gehts Immer wieder besprayen Vandalen den neuen A4-Wildübergang Röten – zuletzt mit primitivsten Parolen und Hakenkreuzen.

Gegen die Sprayer wurde vom Bundesamt für Strassen Anzeige wegen Sachbeschädigung eingereicht.

Der Schweizerische Israelitische Gemeindebund (SIG) kritisiert, dass die Gesetzeslage in der Schweiz bei der Verwendung von Nazi-Symbolen zu schwach ist.

Inzwischen sind die jüngsten Schmierereien weggeschleift und die Zugänge zur Fassade provisorisch abgeriegelt.

Ein trauriger Anblick hat sich vergangenen Donnerstag über der A4 zwischen Goldau und Steinen geboten: Drei Hakenkreuze, sexistische und homophobe Ausdrücke sowie eine pro-russische Parole zierten die hölzerne Fassade des neuen Wildtierkorridors Röten. In einer Nachtaktion wurde diese nämlich von bisher unbekannten Tätern versprayt.

Gegen die sexistischen Nazi-Sprayer reichte das Bundesamt für Strassen (Astra) Anzeige wegen Sachbeschädigung gegen Unbekannt ein. Die Kantonspolizei Schwyz bestätigte die laufende Ermittlung. «Zurzeit haben wir noch keine Hinweise auf die Täterschaft», sagt Polizeisprecher David Mynall auf Nachfrage. Die zehn Millionen Franken teure Brücke für Tiere wurde nicht das erste Mal von Vandalen heimgesucht. «Wir bedauern und finden es sehr schade, dass das Bauwerk auf solch eine Art verschmiert worden ist», sagt Astra-Sprecher Samuel Hool gegenüber 20 Minuten. Es sei leider kein neues Phänomen, dass Graffitis an Kunstbauten angebracht werden. So kenne das Amt den Umgang mit Schmierereien sehr gut und es werden des Öfteren auch Anzeigen erstattet.

Verwendung von Nazi-Symbolen ist keine Seltenheit

Jonathan Kreutner, Generalsekretär des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebundes SIG, verurteilt den Vorfall. Die Verwendung von Nazi-Symbolen komme leider immer wieder vor. «Die Gesetzeslage in der Schweiz verbietet derzeit beispielsweise Hakenkreuzfahnen oder den Hitlergruss in der Öffentlichkeit nur, wenn damit bei anderen Personen für die Ideologie des Nationalsozialismus geworben werden soll. Ansonsten bleibt es straflos. Diesen Umstand nutzen Rechtsextremisten leider oft gezielt aus.» Besonders für betroffene Minderheiten sei dies verletzend und unverständlich. «Deshalb ist es an der Zeit, solche Symbole durch ein griffiges Verbot ganz aus der Öffentlichkeit zu verbannen», so Kreutner.

«Es ist an der Zeit, solche Symbole durch ein griffiges Verbot ganz aus der Öffentlichkeit zu verbannen.» Jonathan Kreutner, Generalsekretär Schweizerischen Israelitischen Gemeindebundes SIG

In diesem Fall prangt das Nazi-Symbol prominent über einer Nationalstrasse, die jeden Tag von unzähligen Autofahrerinnen und Autofahrer befahren wird. So könnten die Schmierereien, nebst Sachbeschädigung, einen weiteren strafrechtlichen Tatbestand erfüllen. In diesem Fall drohen Geldstrafen oder bis zu drei Jahren Gefängnis.

Mittlerweile sind die niveaulosen Schmierereien am Wildübergang Röten weg. Die ein paar Wochen zuvor gesprayten Graffiti prangen aber noch immer an der Aussenverkleidung. Provisorische Absperrnetze und Warntafeln an den Zugängen zur Fassade sollen weitere Schmierer und Schmiererinnen fernhalten. Eine definitive Lösung soll nächstens folgen. Der Wildübergang selbst kann weiterhin überquert werden.