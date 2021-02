In Bern, Basel und Zürich hätten ähnliche Kommissionen für positive Resultate gesorgt, so die Verantwortlichen.

Was früher noch als gewöhnlicher Ausgang gegolten hatte, geht derzeit wegen der Coronavirus-Pandemie nicht mehr: Tanzen im Club oder eine gemütliche Runde an der Bar. Für die betroffenen Betriebe ist das keine einfache Situation. Trotzdem geht etwas im Luzerner Nachtleben: «Die Pandemie und ihre negativen Auswirkungen hat die gesamte Kulturszene näher zusammengebracht», heisst es in einer Mitteilung der Bar & Club Kommission Luzern. So hätten sich diverse Clubs und Bars zusammengetan, um «die Interessen der Bar- und Nachtkulturbetriebe in der Öffentlichkeit besser zu vertreten.»