Patient in Quarantäne : Neue Corona-Mutation nun auch in Italien nachgewiesen

Die neue Coronavirus-Mutation ist bei einem Patient in Italien nachgewiesen worden. Der Patient reiste zuvor von Grossbritannien nach Rom.

EEr befindet sich nun in Quarantäne.

In Italien wurde erstmals die neue Corona-Variante nachgewiesen.

Die neue Corona-Variante hat Italien erreicht. Das Gesundheitsministerium des südeuropäischen Landes teilt mit, dass die Mutation bei einem Patienten nachgewiesen worden sei. Der Patient sei zusammen mit einer weiteren Person in den vergangenen Tagen aus Grossbritannien zurückgekehrt und mit dem Flugzeug in Rom gelandet. Der Patient befinde sich nun in Quarantäne.