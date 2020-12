Boris Johnson : «Neue Corona-Variante ist 70 Prozent ansteckender»

Millionen Menschen müssen in London und Südostengland an Weihnachten zu Hause bleiben. Die Regierung hat die Restriktionen deutlich verschärft – der Grund ist eine Mutation des Coronavirus.

Wegen der raschen Ausbreitung einer neuen Variante des Coronavirus in Grossbritannien hat die Regierung einen neuen Lockdown für die Hauptstadt London verhängt. Die kürzlich entdeckte Variante sei um bis zu 70 Prozent ansteckender als die bisher bekannte Form, sagte Premierminister Boris Johnson am Samstag vor Journalisten in London. Es gebe aber keine Hinweise darauf, dass Impfstoffe gegen die Mutation weniger effektiv seien.