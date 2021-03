Thai-Variante : Neue Coronavirus-Mutation taucht an Schweizer Grenze auf

Italien hat die Marke von 100’000 Corona-Toten überschritten. Die Behörden im Land haben zudem eine sehr seltene Corona-Mutation entdeckt – nur 15 Kilometer entfernt vom Tessin. Die Mutation war noch nie in Europa.

Ein Passagier wird in Olbia, Italien, auf das Coronavirus getestet. Max Cavallari/Getty Images

Italien will nun «Corona-freie» Hochgeschwindigkeitszüge einsetzen, um die Pandemie zu bewältigen.

In Viggiù, an der Grenze zur Schweiz, ist zudem eine sehr seltene Virus-Mutation aufgetaucht.

In Italien sind bereits über 100’000 Menschen am Coronavirus gestorben.

Eine thailändische Variante des Coronavirus ist zum ersten Mal an der Grenze zur Schweiz aufgetaucht. In Viggiù, rund 15 Kilometer entfernt vom Tessin. Die Mutation sei äusserst selten und bisher nur ein einziges Mal in Thailand entdeckt worden, schreibt der Blick. Der Corona-Infizierte ist laut der Zeitung von Ägypten aus nach Italien eingereist.