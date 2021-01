Vergoldete WC-Bürste : Neue Details zu Putins milliardenteuren Palast werden bekannt

Publikumswirksamer Coup für das Team von Systemkritiker Alexej Nawalny: Ein am Dienstag veröffentlichtes Video von Putins «geheimem Königreich» zeigt: Der russische Präsident soll sich einen Palast ans schwarze Meer gebaut haben.

Ein Zaren-Palast für Putin?

Pläne des Protz-Baus zeigen: Putin soll seine Residenz in Anlehnung an die Zaren-Paläste gebaut haben – mit allem Drum und Dran: Zum 68 Hektar grossen Anwesen gehören eigene Weinberge, eine Austernfarm, ein Amphitheater, ein Casino mit Roulette-Tischen, ein mit Samtplüsch ausgestattetes Kino und ein eigener Hafen. Sogar von einer unterirdischen Eishockey-Halle ist die Rede. Das berichtet die deutsche « Bild ». Sogar die WC-Bürste und der WC-Papierrollen-Halter sollen vergoldet sein.

Das Anwesen ist fast fünfmal so gross wie das Windsor Castle, der Sitz der Queen, rechnet Nawalny im Film vor. Dieser wurde demnach produziert, während sich Nawalny noch in Deutschland aufhielt, wo er sich bis Sonntag von einem Anschlag mit dem Nervengift Nowitschok im August erholte.

Nawalny ruft zu Protesten auf

Eigentlich habe Nawalny die Recherche selbst nach seiner Rückkehr nach Russland präsentieren wollen, schrieb seine Sprecherin Kira Jarmysch auf Twitter. Doch da er direkt festgenommen wurde, sei das nicht möglich gewesen. «Nawalny hat viele Jahre für unsere Rechte gekämpft. Nun sind wir an der Reihe, für ihn zu kämpfen», heisst es in einem Einspieler vor dem eigentlichen Video.

Am Ende des Videos ruft Nawalny seine Anhänger zu Protesten am kommenden Samstag auf: «Unsere Zukunft liegt in unserer Hand. Schweigt nicht!» Protestaufrufe dieser Art werden in Russland immer wieder hart bestraft. Demonstrationen sind nur mit Genehmigung möglich und werden wegen der Corona-Pandemie seit Monaten nicht mehr erlaubt.