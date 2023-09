Vichai Srivaddhanaprabha: Absturzursache des Helikopters bekannt

Fünf Jahre nach dem Tod des Unternehmers und Fussballfunktionärs Vichai Srivaddhanaprabha steht fest, warum der Hubschrauber mit dem Thailänder an Bord damals verunglückt ist. Ein beschädigter Heckrotor habe den Absturz verursacht, gab die britische Behörde zur Untersuchung von Flugunfällen am Mittwoch bekannt.

Es passierte nach dem Match

Der Absturz ereignete sich am 27. Oktober 2018, etwa eine Stunde nach einem Erstligaspiel zwischen den englischen Vereinen Leicester City und West Ham United. Der Hubschrauber mit fünf Insassen startete von der Mitte des Spielfelds im King-Power-Stadion von Leicester aus, erreichte eine Höhe von 130 Metern und stürzte dann nahe des Stadions ab. «Ich habe keine Ahnung, was los ist», soll der Pilot gesagt haben, als die Maschine ausser Kontrolle geriet.

Fünf Personen starben

Srivaddhanaprabha, der damalige Eigentümer von Leicester City, zwei Vereinsangestellte, der Pilot sowie dessen Freundin kamen ums Leben. Der Untersuchung zufolge hatten vier der fünf Insassen den Aufprall auf dem Boden zunächst überlebt. Sie starben, da der Hubschrauber innerhalb einer Minute in Flammen aufging. Der Hubschrauber hatte zum Zeitpunkt des Unfalls 331 Betriebsstunden absolviert. Eine Inspektion des fehlerhaften Bauteils war erst nach 400 Stunden vorgeschrieben.

Sensationeller Titel

Es gehörte zum Ritual des Clubs, dass der Präsident bei Heimspielen per Helikopter von London aus ins Stadion ein- und ausgeflogen wurde. Der in den blau-weissen Vereinsfarben lackierte Hubschrauber landete dafür jeweils im Mittelkreis.

Der thailändische Milliardär hatte den damaligen Zweitligisten Leicester City 2010 übernommen und viel Geld in den Verein gepumpt. Unter seiner Führung gelangen 2014 der Aufstieg in die Premier League und der sensationelle Gewinn der Meisterschaft im Jahr 2016. Momentan spielt Leicester wieder in der zweithöchsten Spielklasse.