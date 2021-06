Oberwinterthurer vs. Islamisten : Neue Details zum Messerangriff in Winterthur

Ende Mai ist ein Mann bei einer Auseinandersetzung schwer verletzt worden. Recherchen der «SonntagsZeitung» zeigen, dass Drogen und ein jahrelanger Streit zwischen zwei Gruppierungen eine Rolle gespielt haben.

In Winterthur ist ein Bandenkrieg in Gang, der in der Nacht vom 22. auf den 23. Mai ein durch Messerstiche schwerverletztes Opfer gefordert hat. Die Polizei hat grossflächige Ermittlungen eingeleitet und zwei Tatverdächtigte verhaftet. Nun hat die «SonntagsZeitung» herausgefunden, dass die Bluttat im Rahmen eines Streits zwischen etwa 30 Mitgliedern einer Gruppierung in Oberwinterthur und rund zehn Islamisten stattfand. Dem vorausgegangen war eine Auseinandersetzung im Drogenmilieu.