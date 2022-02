Nach Einsprachen – So sehen die neuen Pläne von Xherdan Shaqiris Traumhaus aus 

Die überarbeiteten Baupläne zeigen, wie der Nati-Star wohnen will.

Xherdan Shaqiri will im Rheinfelder Villenviertel ein Haus bauen. Anwohnerinnen und Anwohner wehren sich gegen den Neubau.

Setzt sich Xherdan Shaqiri nach seinem Aufenthalt in den USA in Rheinfelden endgültig zur Ruhe? Der Nati-Star, der nun seine Karriere bei Chicago Fire startet und einst beim FC Basel gross wurde, will ein Haus im Villenviertel des Fricktaler Städtchens bauen.