Wie kam er an Bord? : Jetzt werden neue Details zum verstorbenen Flugpassagier bekannt

Ein Mann verstarb während eines Flugs von der Türkei nach Deutschland. Eine Obduktion ergab, dass er mit dem Coronavirus infiziert war. Nun wurden weitere Details bekannt.

Ein 51-Jähriger wurde am 25. Oktober nach der Landung in Hamburg leblos an Bord einer Pegasus-Airlines-Maschine gefunden. Der Mann mit russischen Wurzeln war im norddeutschen Bundesland Schleswig-Holstein wohnhaft. Die Obduktion seiner Leiche ergab, dass er mit dem Coronavirus infiziert war.



Der Mann war eine Woche zuvor in die türkische Millionenstadt Istanbul geflogen. Gegenüber «Focus» sagte die Hamburger Gesundheitsbehörde am Dienstag: «Im Allgemeinen gelten die Bestimmungen der Einreiseverordnung, nach der entweder ein Test oder ein Impfnachweis vorgewiesen werden muss, wenn eine Einreise aus der Türkei erfolgt.»



Weiter heisst es, dass bei Passagieren und Passagierinnen, bei denen im Nachgang des Flugs eine Covid-Infektion festgestellt wird, ein Contact Tracing folge. Dann würden die Passagiere und Passagierinnen aus den umliegenden Reihen informiert und für sie eine Quarantäne angeordnet.