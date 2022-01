Vom Star zum Buhmann – Neue Doku zeigt den tiefen Fall von Sebastian Kurz

«Wendepunkt war wohl, als die Chats veröffentlicht wurden»

«Der Wendepunkt war wohl, als jene Chats veröffentlicht worden sind, in denen Kurz seinen Parteikollegen Reinhold Mitterlehner mit dem A-Wort bezeichnet hat», meint Reiner Reitsamer, «derartige Unflätigkeiten kommen in Österreich oft noch schlechter an als Korruptionsvorwürfe.» Genauso schnell, wie Kurz’ politische Karriere begonnen hat, ist sie zu Ende. «Kurz war ein Schlaucherl (eine raffinierte, schlaue Person, Anm. d. Red.), wie man bei uns auf gut Wienerisch sagt. Aber wer in der Politik ist das nicht?», fasst Strache zusammen.