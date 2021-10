Bombé – Neue Droge aus Katalysatoren verwandelt Konsumenten in «Zombies»

In Kinshasa leben geschätzt rund 17 Millionen Menschen. Die Wirtschaft des Landes ist trotz des Reichtums an Rohstoffen am Boden – die Corona-Pandemie hat die Lage noch verschärft. Es herrscht Perspektivlosigkeit, der Grossteil der Stadtbewohnerinnen und -bewohner geht keiner geregelten Arbeit nach. Die Armut ist allgegenwärtig, eine Mittelschicht ist kaum existent.