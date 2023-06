Bundesrat: Zwei Neue Elektro-Dienstwagen fallen nach einer Woche aus

Rösti und Amherds Wagen streiken - Hersteller arbeitet «mit Hochdruck»

Dienstwagen sollen in zehn Tagen wieder funktionieren

Bis es so weit ist, dauert es allerdings noch. «Nächste Woche sollten die Repräsentationsfahrzeuge aktualisiert sein, so dass sie per Montag, 3. Juli, wieder für Fahrten verfügbar sind», so die armasuisse-Sprecherin.