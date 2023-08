Schön trinken: Neue Studie entlarvt den Mythos

Je länger der Abend, umso schöner die Menschen? An diesem Mythos soll nichts dran sein. Das will nun zumindest eine Studie aus den USA bewiesen haben.

Nach ein paar Drinks sieht die Welt manchmal ein wenig besser aus: Der Burger vom dubiosen Fast-Food-Schuppen nebenan schmeckt plötzlich unwiderstehlich gut, deine Dancemoves, die du eigentlich nur in den eigenen vier Wänden auspackst, ziehen auf der Tanzfläche deines Vertrauens alle Blicke auf sich und diese eine Nachricht an deine Ex-Flamme, die du vor Monaten schon verfasst hast, muss auf einmal dringend verschickt werden.

Situationen wie diese kennst du vermutlich, wenn du ab und zu Alkohol trinkst. Aber nicht jedes Handeln, das im Rausch Sinn macht, lässt sich aufgrund von Fusel-Konsum rechtfertigen: Die Person, mit der du schon den ganzen Abend Augenkontakt hast, sieht nach ein paar Drinks so attraktiv aus, dass du sie einfach ansprechen musst? Daran sind laut einer neuen Studie nicht etwa sogenannte Beer Goggles (deutsch: Bierbrille) schuld, sondern Liquid Courage (deutsch: flüssiger Mut). Aber von vorn.

Neue Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass der Konsum von Alkohol die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass man sich Menschen nähert, die man bereits attraktiv findet – dieser aber andere nicht attraktiver erscheinen lässt. So ein Bericht im «Journal of Studies on Alcohol and Drugs».

Mythos: Schön trinken

Mit Alkohol lassen sich Menschen schöner trinken – so zumindest der weit verbreitete Mythos, der auch als Beer Goggles bekannt ist. Der neuen Studie nach wurde dieses Phänomen jedoch nie systematisch untersucht. In früheren Forschungen haben die Teilnehmenden die Attraktivität anderer Personen in der Regel lediglich anhand von Fotos bewertet. Die kürzlich publizierte Studie fügt jedoch ein realistisches Element hinzu: die Möglichkeit, die zu bewertenden Personen zu treffen.

Den Teilnehmenden wird versprochen, dass sie die zu bewertenden Personen in einer weiteren Studie kennen lernen werden. Pexels/Cottonbro Studio

Die Studie

Zur Durchführung der Studie untersuchen die Forschenden Molly A. Bowdring und ihr Team vom Stanford Research Center in Palo Alto, Kalifornien, 36 heterosexuelle Männer, die sich in ihren Zwanzigern befinden. Die Teilnehmer bewerten einmal nüchtern und einmal mit 0,8 Promille die Attraktivität von Frauen, die sie auf Fotos und in Videos sahen.

Nachdem die Attraktivität bewertet worden war, sollte die Frau ausgewählt werden, mit der man am liebsten interagieren würde. Den Männern wurde hier versprochen, dass sie in einem weiteren Experiment die Gelegenheit bekommen, diese Frau kennen zu lernen.

In der Studie wurde nur das Verhalten von Männern untersucht. Unsplas/Deniz Demirci

Unerwartetes Ergebnis

Die Forschenden kamen zu einem Ergebnis, das viele überrascht: Die Teilnehmer bewerteten die Frauen nicht anders, wenn sie alkoholisiert waren. Aber: Die Männer wurden mutiger, die Hemmschwelle, auf andere zuzugehen, sinkt. Viele gaben nach dem Konsum von Alkohol an, dass sie jene Frauen kennen lernen wollen, bei denen sie sich vorher keine Chance ausgerechnet hatten.

«Ein Rausch macht das Gegenüber nicht schöner, aber der Alkoholkonsum macht es wahrscheinlicher, dass Menschen jemanden ansprechen, den sie bereits attraktiv finden», fasst Studienleiterin Molly A. Bowdring zusammen.

