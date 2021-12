Technische Störung – Neue Erkenntnisse über gestrandeten Bundesratsjet lassen Kritik wachsen

Bei der Falcon 900 des Bundesrats ist es in den vergangenen Monaten gleich in drei Fällen zu technischen Störungen gekommen.

Cassis hatte Ende November auf dem Weg zurück aus China gleich zwei Mal in Russland (zuletzt in Moskau) zwischenlanden müssen. Im Juli musste Bundespräsident Guy Parmelin seine Reise nach Japan abbrechen, weil eine technische Störung am Fluggerät aufgetreten war. Der Bundespräsident verpasste daraufhin ein Treffen mit dem japanischen Kaiser. Die Armee erklärt gegenüber der «SonntagsZeitung» , dass zwischen den Vorfällen kein Zusammenhang bestehe.

SVP-Nationalrat verlang zweiten Langstrecken-Jet

Bei der in den Vorfällen mit Cassis und Parmelin involvierten Maschine handelt es sich um eine Falcon 900. Sie kann Distanzen bis zu 8000 Kilometern fliegen. So kann von Bern-Belp aus beispielsweise die chinesische Hauptstadt Peking direkt angeflogen werden. In den vergangenen fünf Jahren sei es beim Fluggerät siebenmal zu technischen Problemen gekommen.



Dies sei wenig, versichert die Armee, und merkt an: «Die Flugsicherheit war zu keinem Zeitpunkt gefährdet.» Aus den Reihen des Parlaments keimt dennoch Kritik am teuren Flugzeug auf. Ein funktionierendes Fluggerät sei für die Landesmagistraten zwingend notwendig, findet etwa SVP-Nationalrat und ehemaliger Linienpilot, Thomas Hurter. Aus diesem Grund solle nun zwingend über die Beschaffung einer zweiten Maschine gesprochen werden.