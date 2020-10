Isocyanate

«Das ist ein Teufelszeug»

Isocyanate werden vor allem bei der Herstellung von Baumaterialien wie etwa Klebstoffen und Farben verwendet. Darum können insbesondere Bauarbeiter diesen Stoffen ausgesetzt werden. Laut Suva kommt es bei übermässig hohen Expositionen zu Reizungen und Entzündungen an den Atemwegen, der Haut und den Augen. Bei extrem hohen Luftkonzentrationen könne sich auch ein Lungenödem entwickeln. Manche Isocyanate verursachen zudem Asthma. In einem besonders schweren Industrieunglück im indischen Bhopal 1984 wurden fast 40 Tonnen Isocyanate freigesetzt. Rund 3500 Personen in Bhopal verloren innert Tagen ihr Leben, Zehntausende starben noch Jahre danach an den Folgen, und viele weitere Menschen trugen schwere Schäden davon. «Das ist ein Teufelszeug», sagt Toxikologie-Professor Michael Arand zu 20 Minuten. Ausschlaggebend sei aber die Konzentration des Giftstoffs. Die Suva erlaubt 0,02 Milligramm pro Kubikmeter eingeatmete Luft über einen Zeitraum von 8 Stunden pro Tag. Bei den Untersuchungen zu den Iqos-Verdampfern wurde hingegen im Nanogramm-Bereich gemessen.