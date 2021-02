Der Mars ist diese Woche wieder verstärkt in den Blickpunkt geraten. Am Dienstag erreichte die Raumsonde «Al-Amal» der Vereinigten Arabischen Emirate die Umlaufbahn des roten Planeten. Am Mittwoch machte ihr dies die chinesische Sonde «Tianwen-1» nach. Und in wenigen Tagen wird die Landung des Mars-Rovers «Perseverance» der Nasa erwartet (siehe Video). Mit dabei ist der Mars-Hubschrauber «Ingenuity». Er soll beweisen, dass man in der Atmosphäre des Mars fliegen kann.