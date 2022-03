Neue Forschungsergebnisse : Neue Hinweise zum mysteriösen Rückzug der Wikinger aus Grönland

Das Seefahrervolk der Wikinger erreichte auf seinen Reisen auch Grönland und errichtete dort bereits im Jahr 985 zwei Aussenposten. Im 15. Jahrhundert gaben sie diese allerdings wieder auf. Nun wollen Forscher den Grund dafür herausgefunden haben.

Bisher glaubte man, dass die Wikinger ihre Siedlungen in Grönland wegen zunehmender Kälte verliessen.

Die Wikinger waren ein kämpferisches Volk aus dem heutigen Dänemark, Schweden und Norwegen und als Entdecker und Eroberer bekannt – und gefürchtet. Die Krieger aus dem Norden Europas besetzten vom neunten bis ins elfte Jahrhundert weite Teile Englands, Schottlands und Irlands und gelangten mit ihren Drachenbooten bis nach Amerika. Über 400 Jahre lang unterhielten sie ab dem Jahr 985 zudem im Süden Grönlands zwei Aussenposten. Sie rodeten die Büsche und pflanzten Gras für das Vieh an. Bis zu 2000 Menschen sollen zu Spitzenzeiten auf der weitgehend von Eis bedeckten Insel gelebt haben.

Dann verliessen sie Grönland im frühen 15. Jahrhundert wieder. Bisher vermutete die Wissenschaft, dass sie dies wegen sinkender Temperaturen im Rahmen der eintretenden «Kleinen Eiszeit» taten. Nun haben Forscher der Universität Massachusetts in Amherst die Region, wo die Wikinger hausten, genauer untersucht und kamen zu einem anderen Schluss: Nicht die Kälte, sondern zunehmende Trockenheit soll die Nordmänner wieder aus Grönland vertrieben haben.

Vieh musste auf die Weide getragen werden

Für ihre Feldforschungen untersuchten die Wissenschafterinnen und Wissenschafter während über drei Jahren einen See, der den lapidaren Namen 587 trägt, auf darin abgelagerte Sedimente. Ganz in der Nähe waren einst mehrere Farmen der Wikinger. Sie untersuchten Proben auf ein bestimmtes Lipid namens BrGDGT, mit dessen Hilfe sich Rückschlüsse auf die damals herrschenden Temperaturen ziehen lassen. «Wenn man ausreichend komplette Daten hat, kann man die sich verändernden Strukturen des Lipids direkt auf die Änderungen der Temperaturen zurückführen», so Studien-Mitautorin Isla Castaneda. Zudem analysierten sie einen wächsernen Überzug auf den Blättern tierischer Nahrungspflanzen, die Auskunft über die Verdunstungsrate beziehungsweise die Entwicklung der Feuchtigkeitsrate gaben.