Epstein-Barr-Virus (EBV) – Neue Hoffnung? Forschende entdecken mögliche Ursache für Multiple Sklerose

Eppstein-Barr Virus

Das Epstein-Barr-Virus gehört zu den Herpesviridae (DNA-Virus) und wird durch Tröpfcheninfektion übertragen. Laut der Uni Zürich tragen über 95 Prozent der erwachsenen menschlichen Population das Virus in sich. Nicht bei allen Personen bricht das Virus aus, sie tragen es aber lebenslang in sich. Auslöser von EBV ist das pfeiffersche Drüsenfieber. Daran kann man in jedem Alter erkranken, am häufigsten tritt die Erkrankung zwischen dem 15. und 25. Lebensjahr auf. Wegen der Übertragung durch Speichel wird die Krankheit auch «kissing disease» genannt.