«Ein Wendepunkt»: Neue Hoffnung für die Therapie von Endometriose

Die Gebärmutterschleimhaut baut sich auf, um dem befruchteten Ei einen Platz zum Einnisten zu schaffen. Dies geschieht normalerweise in der Gebärmutter. Manchmal siedeln sich die Schleimhautzellen jedoch auch ausserhalb an – etwa im Bauchraum, im Bereich der Eierstöcke und des Darms – und wuchern dort. Dann lautet die Diagnose Endometriose. Obwohl die chronisch-entzündliche Unterleibserkrankung zu den häufigsten gynäkologischen Erkrankungen zählt, handelt es sich um eine eher unbekannte Krankheit und es kann Jahre dauern, bis die Endometriose als solche erkannt wird. Typische Symptome sind Schmerzen während der Periode, beim Stuhlgang, Wasserlassen und Sex. Auch ein gestörter Zyklus, auffallende Müdigkeit und Erschöpfung sowie eine erhöhte Infektanfälligkeit, insbesondere während der Menstruation, zählen dazu. Ausserdem: Blut im Urin und im Darm.

Bisher gibt es nur zwei Therapiemöglichkeiten

«Endometriose ist eine wenig erforschte Krankheit, was zum Teil an den begrenzten zellulären Daten liegt, die die Entwicklung wirksamer Behandlungen behindert haben. In dieser Studie haben wir eine neue Technologie, die Einzelzellgenomik, angewandt, die es uns ermöglicht hat, ein Profil der vielen verschiedenen Zelltypen zu erstellen, die zu der Krankheit beitragen», sagte die Hauptautorin der Studie, Kate Lawrenson. Die Technologie liefert Antworten auf die Frage, wann welche Gene in welcher Zelle aktiv sind.