Mit jeder neuen iPhone-Generation erhält die Kamera des Handys ein Upgrade. Beim iPhone 11 war es die Dreifach-Kamera und beim iPhone 12 der Lidar-Scanner. Laut neuesten Gerüchten soll Apple nun aber an einer grösseren Aufrüstung der Kamera arbeiten. So hat der Apple-Analyst Ming-Chi Kuo schon Mitte 2020 vorausgesagt, dass kommende Generationen von iPhones mit Periskop-Linsen ausgestattet sein werden.

Ähnliche Gerüchte wurden im November letzten Jahres verbreitet und nun hat auch eine dritte Quelle angekündigt, dass die neuen iPhones mit solchen Linsen erhältlich sein werden, wie 9to5mac .com berichtet. Aber was ist eine Periskop-Linse eigentlich?

Bis zu Zehnfach-Zoom?

Periskop-Linsen sind hauptsächlich dazu da, weit entfernte Dinge mit Hilfe der Kamera nahe heranholen zu können. Dies wird erreicht, indem das Licht innerhalb des Smartphones durch einen Spiegel in einem 90-Grad-Winkel durch eine Reihe an Linsen geführt wird (siehe Bildstrecke). Dies ermöglicht es im Gegensatz zu den gewöhnlichen iPhone-Kameras, die Linsen in grösserem Abstand zueinander einzubauen. So kann die optische Vergrösserung in verschiedenen Stufen erreicht werden.