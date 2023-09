Atomenergie: Klimaschützer fühlen sich von neuer Pro-AKW-Bewegung verraten

Eine Gruppe europäischer Klimaaktivisten hat eine Petition gestartet, in der sie Greenpeace zum Stopp ihrer Kampagne gegen Kernkraft aufruft. Diese sei sauber und karbonfrei.

Stattdessen solle die Kernenergie ausgebaut werden. Greenpeace sei in der Vergangenheit stecken geblieben und bekämpfe saubere, karbonfreie Kernenergie. In Deutschland habe die Abstellung der Kernkraftwerke beispielsweise zu einer viel höheren Nachfrage an Kohle geführt.