Streik angekündigt

Klima-Aktivisten rufen zu «zivilem Ungehorsam» auf

Sie hätten «ein berechtigtes Interesse daran, auf einem bewohnbaren Planeten eine Zukunft zu haben», teilte die Organisation Klimastreik am Dienstag mit.

Deshalb arbeiteten die verschiedenen Klimabewegungen wie Collective Climate Justice, Extinction Rebellion, Climatestreik und Collectif Break Free zum ersten mal zusammen, «um den nächsten Schritt» in eine ökologische Zukunft anzutreten. Unter dem Motto «Rise up for Change» wollten sie vom 20. bis zum 25. September während einer Woche aufzeigen, «wie ein klimagerechtes Zusammenleben in Zukunft aussehen» könnte.