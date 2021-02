Brände, Verwüstungen, Festnahmen : Neue Krawalle wegen verhaftetem Rapper in Spanien

Nach mehreren Tagen Ruhe ist es bei Protesten gegen die Inhaftierung des Rappers Pablo Hasél in Spanien wieder zu Ausschreitungen gekommen. Nach friedlichen Demonstrationen eskalierte am Samstag die Gewalt.

Polizeiwagen in Flammen: Am Samstag sind Proteste in Barcelona erneut eskaliert. (27. Februar 2021)

In Barcelona hat es am Samstagabend erneut gewaltsame Proteste gegen die Inhaftierung des spanischen Rappers Pablo Hasél gegeben. Wie ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP berichtete, beteiligten sich mehrere hundert Menschen an einer Demonstration. Später schlug der Protest in Gewalt um. Teilnehmer setzten ein Polizeifahrzeug sowie Mülleimer in Brand und verwüsteten mehrere Bankfilialen. In einer davon wurde Feuer gelegt. Etwa zehn Demonstranten wurden festgenommen.